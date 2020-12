Dead Cells ha venduto 3,5 milioni di copie in tutto il mondo. Fatal Falls è il prossimo grande DLC (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dead Cells di Motion Twin continua ad essere un successo con 3,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Sebbene un nuovo aggiornamento minore sia in arrivo a dicembre, lo sviluppatore insieme a Evil Empire ha annunciato un nuovo DLC a pagamento "Fatal Falls", che sarà lanciato nel primo trimestre del 2021. Il DLC includerà due nuovi biomi, The Fractured Shrines e The Undying Shores, e un nuovo boss. Sono in arrivo anche nuove armi, anche se maggiori dettagli saranno rivelati in seguito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)di Motion Twin continua ad essere un successo con 3,5di unità vendute inil. Sebbene un nuovo aggiornamento minore sia in arrivo a dicembre, lo sviluppatore insieme a Evil Empire ha annunciato un nuovo DLC a pagamento "", che sarà lanciato nel primo trimestre del 2021. Il DLC includerà due nuovi biomi, The Fractured Shrines e The Undying Shores, e un nuovo boss. Sono in arrivo anche nuove armi, anche se maggiori dettagli saranno rivelati in seguito. Leggi altro...

Dead Cells di Motion Twin continua ad essere un successo con 3,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Sebbene un nuovo aggiornamento minore sia in arrivo a dicembre, lo sviluppatore insieme a E ...

Dead Cells è già un gioco infinito, dato che tutti i biomi nelle varie partite sono generati casualmente di volta in volta. Di conseguenza, ogni run è diversa dalla precedente e ogni morte ci porta nu ...

