Daredevil, anche Clark Gregg tifa per il ritorno di Charlie Cox nel ruolo

Ora che i Marvel Studios hanno carta bianca con il personaggio di Daredevil, l'hashtag #SaveDaredevil è più insistente che mai, e ha trovato anche un altro sostenitore: l'attore di Agents of SHIELD Clark Gregg. Saranno anche stati protagonisti di due show Marvel diversi, ma Clark Gregg di Agents of SHIELD è sicuramente tra i sostenitori del ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, e si unisce al coro dei fan che sul web continuano a diffondere l'hashtag #SaveDaredevil. Ora che i diritti di utilizzazione dei personaggi precedentemente portati sullo schermo da Netflix sono di nuovo in mano ai Marvel Studios - i personaggi erano nel MCU, ma era Marvel Television ad ...

Vincent d’Onofrio vuole una parte in The Mandalorian

Vincent d'Onofrio vuole una parte in The Mandalorian. L'attore, famoso per il ruolo di Kingpin in Daredevil, spera in una chiamata ...

