Dall’Argentina | Maradona ha scoperto prima di morire di non essere il padre di uno dei suoi 5 figli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La lotta dei parenti per accaparrarsi l’eredità diè un’ovvietà alla quale si è preparati, ma la novità che è arrivata solo ieri sera è che forse ci sarà un pretendente in meno a questa eredità per cui ieri la Gazzetta aveva contato 11potenziali di Diego Secondo quanto riporta ieri da Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Diez e al suo circolo intimo, e pubblicato sul portale eltrecetv.com, uno deigià riconosciuti dain realtà non sarebbe suoo “Tra i bambini riconosciuti con il cognome… potrebbe esserci una novità su uno che non è ilo di” Alcuni di loro, ha ricordato Ventura, sono stati dichiaratidi Diego senza prova del DNA, come nel ...