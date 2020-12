Dalla prossima settimana il Regno Unito inizierà la distribuzione del vaccino anti-covid

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E’ ufficiale: ilsarà il primo Paese a iniziare ladelcoronavirus. L’agenzia indipendente per la regolamentazione dei farmaci inglese ha autorizzato l’impiego dell’doto studiatoPzifer-BioNTech. Il via libera arriva “dopo mesi di rigorosi test clinici e un’analisi approfondita dei dati da parte di esperti che hanno concluso che ilha soddisfatto i suoi rigorosi standard di sicurezza, qualità ed efficacia”., quindi, arriveranno 10milioni di dosi pronte a essere diffuse tra i cittadini. >>Leggi anche: Medici mortia Napoli: addio a Cosimo e Paola, marito e moglie...

Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - TgLa7 : #Covid_19 : Gb approva l'uso del #vaccino Pfizer-BioNTech ++ Media: sarà disponibile dalla prossima settimana - masechi : ?? Il Regno Unito ha approvato il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech. Sarà disponibile a partire dalla prossima settimana #Anglosfera - CorkScrew12 : RT @GiacomoGorini: Vaccino Pfizer approvato in UK! Dicevo che gli enti regolatori sono severi, ma in realtà sono spietati. L'approvazione è… - Italia_Notizie : Vaccino, Pfizer brucia tutti: sarà somministrato già dalla prossima settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla prossima

? Cosa è successo ieri: Ema esame Pfizer entro fine mese ? Negli Usa 2.500 decessi in 24 ore ? In Russia 589 decessi, picco da inizio pandemia ...La valuta europea si è apprezzata dell’8% in 12 mesi sul dollaro che affronta una nuova stagione. In un mondo a rendimenti bassissimi ...