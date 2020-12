Dalla festa di nozze al contagio di massa: Il virus come bomboniera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una festa con 34 invitati, ad inizio ottobre, si è trasformata in un tremendo focolaio. Anche con la sicurezza ci si contagia. Matrimonio (Facebook)Una festa di matrimonio si trasforma in un vero e proprio focolaio. Siamo a Pavia, dove ad inizio ottobre si è celebrato un matrimonio perfettamente a norma di legge, per quel che riguarda ricevimento e festeggiamenti. Gli invitati erano 34, nessun problema quindi, almeno fino a quando gli invitati non hanno lasciato il luogo della cerimonia. Uno dopo l’altro, gli invitati, ed a questi c’è da aggiungere poi anche gli sposi, hanno iniziato ad avvertire i tipici sintomi del virus Covid19. Perdita di gusto ed olfatto, stato apparentemente influenzale ecc. Risultato, al primo tampone positivo è subito scattato il controllo di massa. Dai 34 invitati al ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unacon 34 invitati, ad inizio ottobre, si è trasformata in un tremendo focolaio. Anche con la sicurezza ci si contagia. Matrimonio (Facebook)Unadi matrimonio si trasforma in un vero e proprio focolaio. Siamo a Pavia, dove ad inizio ottobre si è celebrato un matrimonio perfettamente a norma di legge, per quel che riguarda ricevimento e festeggiamenti. Gli invitati erano 34, nessun problema quindi, almeno fino a quando gli invitati non hanno lasciato il luogo della cerimonia. Uno dopo l’altro, gli invitati, ed a questi c’è da aggiungere poi anche gli sposi, hanno iniziato ad avvertire i tipici sintomi delCovid19. Perdita di gusto ed olfatto, stato apparentemente influenzale ecc. Risultato, al primo tampone positivo è subito scattato il controllo di. Dai 34 invitati al ...

chesucc3de : Claudio dalla #Sicilia ormai è il nostro #bruttapersona1: durante la festa per i suoi 40 anni ha chiesto la mano de… - brupao1 : @MamminaBirichi1 Pazienza . Meglio ignorati da Babbo Natale che dalla mammina ! Ti farei la festa!!!! - cosmicmeiqi7 : @slowrapper_ sono ancora offesa dalla festa - ADM_assdemxmi : RT @ItalyExpo2020: Buona Festa Nazionale ???? Emirati Arabi Uniti!?Tra un anno ci sarà il Golden Jubilee, il 50º cinquantesimo anniversario d… - coccinella53 : RT @g_brunella: E' quasi Natale ... Nenie di cornamuse non bastano a fare Natale, c'è chi fugge dalla guerra e finisce morto in mare. Non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla festa Dalla festa di nozze al contagio di massa: Il virus come... CheNews.it Zara, alle nozze in 120 persone ma la polizia interviene tardi

/ FIUME Solo un giorno dopo che l’Unità anticrisi croata della Protezione civile aveva varato misure anti-Covid molto severe, nell’entroterra di Zara è stata celebrata una festa nuziale alla presenza ...

Bruxelles, l'organizzatore dell'orgia: "L'eurodeputato? Si è imbucato alla mia festa"

David Manzheley, studente di 29 anni, è proprietario dell'appartamento dove si è svolto il festino che ha segnato la fine della carriera ...

/ FIUME Solo un giorno dopo che l’Unità anticrisi croata della Protezione civile aveva varato misure anti-Covid molto severe, nell’entroterra di Zara è stata celebrata una festa nuziale alla presenza ...David Manzheley, studente di 29 anni, è proprietario dell'appartamento dove si è svolto il festino che ha segnato la fine della carriera ...