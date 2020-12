Dal “peso del cuore” alla stanza senza cesso | per Maradona è già il giorno dello sciacallo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un giovane editorialista del Guardian chel’ha conosciuto sbirciandolo a spezzoni su Youtube non riesce a concepire che in Inghilterra, dopo appena 5 giorni di retorica luttuosa, già non se ne parli più. “Datemene ancora” – scrive – “find me a criminal angle”, qualsiasi cosa: possibile che un evento così enorme come la morte del più grande giocatore dei tutti i tempi finisca “semplicemente consumato, digerito, ed espulso” (“excrete”, in inglese, è un verbo molto intestinale)? No, non è possibile. E infatti, perbenismo anglosassone a parte, il resto del mondo è andato avanti a suo modo: sta dissezionando il dedell’uomo e del mito distillando i particolari macabri, persino scabrosi. Abbiamo appreso quanto pesava il cuore (il doppio del normale, che faccio, lascio?), abbiamo le foto della casa, ...