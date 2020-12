Da febbraio persi oltre 420mila posti di lavoro | più della metà tra i precari

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli ultimi dati suldiffusi dall’Istat si riferiscono al mese di ottobre, quindi prima delle nuove restrizioni governative anti-Covid. Ma dopo la crescita di luglio e agosto e la stabilità di settembre, in un momento di incertezza in cui già si intravedeva la possibilità di nuove misure di contenimento, si registra il primo lieve effetto negativoseconda ondata del virus sul mercato del, con 13mila occupati in meno in un mese. E il declino, con il blocco dei licenziamenti in vigore, riguarda ancora esclusivamente il mondo delo e gli autonomi. A soffrire di più sono la fascia d’età più giovane e – questa volta – anche quella più anziana. Con il tasso di disoccupazione giovanile che sale al 30,3%. I dipendenti a termine sono 16mila in meno in un mese, gli indipendenti ...