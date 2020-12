Da chi legge il giornale al barista che serve l'acqua in un bicchiere di vetro: tutti i multati del Dpcm (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quattrocento euro da pagare anche per un pensionato che, in attesa della moglie per andare in farmacia, stava leggendo il giornale su una panchina. È solo una tra le multe più assurde ricevute da chi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quattrocento euro da pagare anche per un pensionato che, in attesa della moglie per andare in farmacia, stavando ilsu una panchina. È solo una tra le multe più assurde ricevute da chi ...

reportrai3 : L'ex Ministro Pinotti: è stato fatto tutto secondo le norme di legge, Lei lo sa bene. Non credo che chi ci sia… anz… - TeresaBellanova : Il #1dicembre 1970 fu approvata la legge sul #divorzio. Onore a chi fece quella battaglia determinante. A chi ci cr… - Mov5Stelle : Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo ricordare che grazie alla legge… - HOGWORDS : RT @francescatotolo: Dedicato a chi pensa che le proteste di piazza non servano a niente (e a chi è sempre dalla parte delle forze dell’ord… - CristinaCmr : RT @francescatotolo: Dedicato a chi pensa che le proteste di piazza non servano a niente (e a chi è sempre dalla parte delle forze dell’ord… -

Ultime Notizie dalla rete : chi legge Da chi legge il giornale al barista che serve l'acqua in un bicchiere di vetro: tutti i multati del Dpcm TGCOM Lavagna: buoni spesa, a chi spettano e come ottenerli

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a segu ...

Ecoincentivi salvi fino a giugno 2021

Il passaggio al ciclo Wltp di omologazione farà salire le emissioni di CO2 rilevate. Si pensa di mantenere il vecchio Nedc solo ai fini dell’agevolazione ...

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a segu ...Il passaggio al ciclo Wltp di omologazione farà salire le emissioni di CO2 rilevate. Si pensa di mantenere il vecchio Nedc solo ai fini dell’agevolazione ...