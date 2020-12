Crollo Reyer Venezia in Eurocup | il Bourg en Bresse vince 87-59

(Di giovedì 3 dicembre 2020)- Pesante sconfitta per lain: i lagunari di coach Walter De Raffaele sono stati piegati 87-59 al PalaTaliercio dai francesi del JLen, nel recupero di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Reyer

Corriere dello Sport.it

VENEZIA - Pesante sconfitta per la Reyer Venezia in Eurocup: i lagunari di coach Walter De Raffaele sono stati piegati 87-59 al PalaTaliercio dai francesi del JL Bourg en Bresse, nel recupero di un ma ...Marco Belinelli è tornato in Italia. Alle 15:00, la conferenza stampa con cui verrà presentato al pubblico certificherà la realtà del suo ritorno alla Virtus Bologna, la squadra dove è cresciuto e ha ...