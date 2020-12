Cristina Parodi | il dettaglio della foto fa infuriare | “La sua sensibilità si chiama denaro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ancora critiche da parte dei follower per. La giornalista e conduttrice, attaccata poco tempo fa per aver preso parte alla Mille Miglia, ha scatenato un putiferio con l’ultimapubblicata sul suo Instagram.di una iniziativa più che lodevole in realtà: un progetto culturale promosso in questo momento di crisi nera in cui il mondo dello spettacolo è fermo per la pandemia. Come riporta Il Giornale, la moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha infatti presenziato al gala finale del “Donizetti opera Festival”, il primo e unico festival lirico d’Europa trasmesso in streaming. La rassegna teatrale è andata in scena alla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e la bella, che è molto attiva sui social, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram il lancio ...