Cristiano Malgioglio e l’idraulico, stende il GF Vip: “prendo un martello” (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’amato Cristiano Malgioglio fa impazzire i suoi coinquilini al GF VIP, raccontando una storia davvero particolare incentrata su un piano finito male: divertimento nella casa foto facebookContinua a tener compagnia e ad allietare le giornate del folto e nutrito pubblico di appassionato, il GF VIP, noto ed amato programma condotto con successo da Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia: un vero e proprio uragano, Cristiano Malgioglio, che sta già incantando e facendo parlare di sé. Una grande attesa, quella relativa all’ingresso del paroliere, cantautore e famoso personaggio televisivo, ripagata da un arrivo in grande stile. Cristiano, in pochissimo tempo, ha già cambiato le carte in tavola e cambiato gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. Se infatti ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’amatofa impazzire i suoi coinquilini al GF VIP, raccontando una storia davvero particolare incentrata su un piano finito male: divertimento nella casa foto facebookContinua a tener compagnia e ad allietare le giornate del folto e nutrito pubblico di appassionato, il GF VIP, noto ed amato programma condotto con successo da Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia: un vero e proprio uragano,, che sta già incantando e facendo parlare di sé. Una grande attesa, quella relativa all’ingresso del paroliere, cantautore e famoso personaggio televisivo, ripagata da un arrivo in grande stile., in pochissimo tempo, ha già cambiato le carte in tavola e cambiato gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. Se infatti ...

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - trash_italiano : BABILONIA - Stefania Orlando feat. Cristiano Malgioglio #GFVIP - GrandeFratello : Signore e signori, THE LEGEND Cristiano Malgioglio sta per entrare in Casa... e nulla sarà più come prima! #GFVIP - AnDiNeverAJoy : RT @RamaTrash8: Come butta il sale in pentola Cristiano Malgioglio, NESSUNO! ?? #gfvip - howyadooinnn : @TZorpini ecco!! Sicuramente ha portato movimento ma tommy veramente sembra essere sparito! Prima di cristiano usci… -