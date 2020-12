Crisi Covid: a Palermo le tasse si pagano col cibo avanzato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Crisi Covid, arriva da Palermo un’insolita protesta. I commercianti pagano le tasse comunali col cibo avanzato in bar e ristoranti e la merce invenduta dei magazzini. “Non abbiamo più liquidità” fanno sapere Crisi Covid: è allarme liquidità in Italia. Da Nord a Sud i negozi non incassano quasi più e si fatica ad onorare le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020), arriva daun’insolita protesta. I commerciantilecomunali colin bar e ristoranti e la merce invenduta dei magazzini. “Non abbiamo più liquidità” fanno sapere: è allarme liquidità in Italia. Da Nord a Sud i negozi non incassano quasi più e si fatica ad onorare le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Unomattina : #covid e nuovi poveri: i dati di diversi istituti di ricerca fotografano un paese che deve far fronte ad una doppia… - RaffaeleFitto : Il senso di responsabilità del #centrodestra non è mai venuto meno in questi mesi. Non è mai mancato il voto sugli… - luigidimaio : Il voto di oggi sul nuovo scostamento di bilancio è un grande segnale di unità e lealtà istituzionale. Ci permette… - G_Valtolina : Milano, pronti i taxi Covid per alleggerire la pressione delle ambulanze. Il «no» dei sindacati - TeleCapriNews : Coronavirus, sono 1.113 i positivi secondo l’ultimo bollettino della Regione Campania su 9.241 tamponi esaminati, 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid Crisi Covid, oltre il 50% delle imprese costrette a vendere a credito Il Sole 24 ORE Energia: dalla tripla crisi si esce puntando sulle rinnovabili

Quella innescata dall'emergenza sanitaria nel settore energia si può rivelare una tempesta perfetta da cui si può uscire percorrendo la via delle rinnovabili, via già in parte imboccata a seguito del ...

La Ferrari teme il tetto ai budget. E chiede di poter spendere di più

Ma nemmeno questo cuscinetto sembra sufficiente alla Rossa, in particolare in un periodo di crisi economica per il coronavirus. Binotto vuole evitare licenziamenti in Ferrari “Alla luce della ...

Quella innescata dall'emergenza sanitaria nel settore energia si può rivelare una tempesta perfetta da cui si può uscire percorrendo la via delle rinnovabili, via già in parte imboccata a seguito del ...Ma nemmeno questo cuscinetto sembra sufficiente alla Rossa, in particolare in un periodo di crisi economica per il coronavirus. Binotto vuole evitare licenziamenti in Ferrari “Alla luce della ...