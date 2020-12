Crisanti: “Si parla di sci con 600 morti al giorno. Non siamo un paese normale” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Non è un paese normale”. Chiaro, diretto e senza peli sulla lingua il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti commenta a Sky TG24, il dibattito in corso sulle prossime vacanze di Natale. “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno”. Secondo lo scienziato “ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C’è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall’andamento dell’epidemia di 3-4 settimane fa, quando c’era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni”, ha aggiunto il docente dell’Università di Padova. Riguardo le notizie che emergono sulle future scelte del governo per prevenire un nuovo aumento dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Non è un. Chiaro, diretto e senza peli sulla lingua il microbiologo dell’Università di Padova Andreacommenta a Sky TG24, il dibattito in corso sulle prossime vacanze di Natale. “Rimango senza parole che si parli di sci con 600al”. Secondo lo scienziato “ventimila contagi alnon ci possono far dire chefuori dalla pandemia. C’è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall’andamento dell’epidemia di 3-4 settimane fa, quando c’era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni”, ha aggiunto il docente dell’Università di Padova. Riguardo le notizie che emergono sulle future scelte del governo per prevenire un nuovo aumento dei ...

