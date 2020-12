Cremonese – Virtus Entella | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Penultima contro terzultima: una sfida che a novembre sa già di scontro decisivo per la salvezza. Questo è, gara valida per la decima giornata della Serie B 20/21. La gara si giocherà sabato cinque dicembre alle ore 14.00 presso lo Stadio Giovanni Zini. Come arrivano le squadre? Parliamo di due squadre con un rendimento altamente deludente. Entrambe le squadre infatti non hanno ancora vinto una gara di questo campionato. Un numero 0 che a questo punto della stagione difficilmente si vede. I lombardi nell’ultima gara hanno ottenuto un punto contro la Reggiana, i liguri invece hanno perso contro la SPAL. Sono due i problemi che affliggono entrambe le squadre. Prima di tutto la pochezza realizzativa in fase offensiva, dato che entrambe le squadre hanno segnato appena cinque gol. In secondo luogo la fase ...