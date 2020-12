Covid | tasso positivi-tamponi sotto il 10% Sono 684 i decessi | superate le 57mila vittime

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Scende sotto il 10% (9,99%) il tasso dei positivi sui tamponi effettuati. Da ieri in Italia sono stati rilevati 20.709 nuovi casi da coronavirus a fronte di 207.143 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

ROMA, 02 dic. - In Italia nel bollettino di oggi si registrano 20.709 nuovi contagiati da coronavirus e 684 morti. Ben 38740 i guariti, -47 nelle terapie intensive, -357 i ricoveri. I tamponi effettua ...ROMA: Aumenta il numero dei nuovi contagiati ma in 24 ore sono stati analizzati 207.143 tamponi molti in più di ieri. Diminuisce il tasso di positività ...