Covid, Speranza: 'Vaccino sarà centralizzato e gratis per tutti' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che 'l'acquisto del Vaccino è centralizzato e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani'. 'E' probabile che saranno necessarie due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute Robertoha annunciato che 'l'acquisto delsomministrato gratuitamente agli italiani'. 'E' probabile che saranno necessarie due ...

rtl1025 : ?? Saranno '202mln di dosi di #vaccino' anti-Covid quelle disponibili dal primo trimestre 2021; ogni dose, in base a… - rtl1025 : ?? Il #vaccino anti-Covid dell'azienda #Pfizer arriverà 'tra il 23 e il 26 gennaio' e le dosi 'andranno ai 300 punti… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - Adnkronos : #Vaccino #covid gratis per tutti, niente obbligo per ora - SanMarino_RTV : #Covid Speranza: vaccino a tutti gli Italiani @MinisteroSalute -