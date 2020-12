Covid, Speranza: “Necessari altri sacrifici. L’obiettivo è piegare la curva senza lockdown generale” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “L’obiettivo del governo è piegare la curva senza un lockdown generalizzato”, lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza nel corso dell’informativa al Senato di questa mattina. Il governo ha varato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani: saranno necessari altri sacrifici per non vanificare i passi in avanti delle ultime settimane. Lo ha dichiarato Speranza. “Per la stabilizzazione dei primi risultati c’è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una cura di mantenimento – ha ribadito il ministro – L’onda resta ancora molto alta quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con scampato pericolo. Non facciamoci illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “del governo èlaungeneralizzato”, lo ha dichiarato il ministro della salute Robertonel corso dell’informativa al Senato di questa mattina. Il governo ha varato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani: saranno necessariper non vanificare i passi in avanti delle ultime settimane. Lo ha dichiarato. “Per la stabilizzazione dei primi risultati c’è bisogno di altre settimane die poi di una cura di mantenimento – ha ribadito il ministro – L’onda resta ancora molto alta quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con scampato pericolo. Non facciamoci illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro ...

SkyTG24 : #Covid19, il ministro della Salute Roberto #Speranza detta la linea da seguire in vista delle festività natalizie:… - rtl1025 : ?? Saranno '202mln di dosi di #vaccino' anti-Covid quelle disponibili dal primo trimestre 2021; ogni dose, in base a… - rtl1025 : ?? Il #vaccino anti-Covid dell'azienda #Pfizer arriverà 'tra il 23 e il 26 gennaio' e le dosi 'andranno ai 300 punti… - micheled2869 : RT @riktroiani: ++'Il ministro #Speranza al #Parlamento: 'Il #Vaccino anti-#covid sarà gratuito e non obbligatorio'. Opzionate 202 milioni … - rosettacat1 : In Parlamento @Speranza espone nei dettagli la situazione #Covid_19, sottolineandone la gravità e richiamando all… -