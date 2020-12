Covid, Speranza al Senato: “Il vaccino sarà gratuito e non obbligatorio” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Il ministro della Salute ha invitato anche a mantenere alta l’attenzione durante le festività natalizie E’ un momento particolarmente caldo in tutta Europa per la battaglia al Covid-19. Ci si prepara alle festività natalizie e nel contempo si sta pensando a come distribuire il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Il ministro della Salute ha invitato anche a mantenere alta l’attenzione durante le festività natalizie E’ un momento particolarmente caldo in tutta Europa per la battaglia al-19. Ci si prepara alle festività natalizie e nel contempo si sta pensando a come distribuire il L'articolo proviene da Inews.it.

