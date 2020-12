Covid, ristoranti aperti anche per l’Epifania. Aperti gli alberghi di montagna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo ottenuto che i ristoranti saranno aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. Nel nuovo Dpcm non saranno previste queste chiusure: come Italia Viva ci siamo opposti sin dall’inizio, così come stiamo continuando a discutere sulla questione dei ricongiungimenti famigliari e degli spostamenti tra Comuni che devono essere consentiti. Altra notizia: anche gli alberghi di montagna resteranno aperti sotto le feste. Crediamo che sia giusto tenere alta la guardia a Natale ma vanno evitati gli eccessi”, lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone al Tg4. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, i congiunti da due regioni gialle possono vedersi prima del 20 dicembre Covid, ristoranti aperti anche per l’Epifania. Aperti gli alberghi di montagna Misure anti-Covid in Consiglio dei ministri. Poi a Regioni, e a seguire conferenza di Conte sul nuovo Dpcm Covid, la strategia Ue: “Feste diverse dal solito, prima salvare vite” Donne e ricerca, gli effetti del lockdown: calano gli articoli scientifici a firma femminile L’appello di Scarlett Johansson: “Liberate Zaki e chi lotta per la dignità” Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Abbiamo ottenuto che i ristoranti saranno aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. Nel nuovo Dpcm non saranno previste queste chiusure: come Italia Viva ci siamo opposti sin dall’inizio, così come stiamo continuando a discutere sulla questione dei ricongiungimenti famigliari e degli spostamenti tra Comuni che devono essere consentiti. Altra notizia: anche gli alberghi di montagna resteranno aperti sotto le feste. Crediamo che sia giusto tenere alta la guardia a Natale ma vanno evitati gli eccessi”, lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone al Tg4. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Covid, i congiunti da due regioni gialle possono vedersi prima del 20 dicembre Covid, ristoranti aperti anche per l’Epifania. Aperti gli alberghi di montagna Misure anti-Covid in Consiglio dei ministri. Poi a Regioni, e a seguire conferenza di Conte sul nuovo Dpcm Covid, la strategia Ue: “Feste diverse dal solito, prima salvare vite” Donne e ricerca, gli effetti del lockdown: calano gli articoli scientifici a firma femminile L’appello di Scarlett Johansson: “Liberate Zaki e chi lotta per la dignità”

È inoltre istituita un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza Covid-19, con funzioni di raccordo tra i soggetti interni ed esterni alla Regione e di proposta nella gestione dell'emergenza e ...

Capodanno, no al cenone nei ristoranti d'albergo. Per l'accoglienza è il colpo di grazia

Il Dpcm Natale è in definizione. L'ultima limitazione riguarda i ristoranti negli alberghi che dovranno chiudere nella notte di S.Silvestro. Si tratta sull'apertura dei ristoranti per il pranzo di Nat ...

È inoltre istituita un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza Covid-19, con funzioni di raccordo tra i soggetti interni ed esterni alla Regione e di proposta nella gestione dell'emergenza e ...Il Dpcm Natale è in definizione. L'ultima limitazione riguarda i ristoranti negli alberghi che dovranno chiudere nella notte di S.Silvestro. Si tratta sull'apertura dei ristoranti per il pranzo di Nat ...