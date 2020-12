Covid: Pioli negativo, oggi guida allenamento Milan (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MilanO, 02 DIC - Stefano Pioli è guarito dal Coronavirus e da oggi torna a guidare il Milan sul campo dopo un paio di settimane in cui è stato sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 2 dicembre 2020)O, 02 DIC - Stefanoè guarito dal Coronavirus e datorna are ilsul campo dopo un paio di settimane in cui è stato sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. Il ...

