Covid, paura per Berisha: l'ex portiere della Lazio positivo e ricoverato in ospedale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) paura per Etrit Berisha , portiere ex Lazio e Atalanta ora alla Spal in Serie B. L'estremo difensore del club ferrarese è stato trovato infatti positivo al coronavirus lo scorso venerdì 27 novembre, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020)per Etritexe Atalanta ora alla Spal in Serie B. L'estremo difensore del club ferrarese è stato trovato infattial coronavirus lo scorso venerdì 27 novembre, ...

pdnetwork : Lidia Menapace, partigiana, femminista, ex senatrice, è ricoverata in gravi condizioni per #COVID. 'Cosa ho impara… - LaStampa : A novembre viene rilevata un’impennata media del 75% della mortalità giornaliera nelle città settentrionali mentre… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @RiccardoValassi: Il #TG1 e’ praticamente monotematico. Ma possibile che non esista un compromesso fra informazione lassista e informazi… - ricpuglisi : RT @RiccardoValassi: Il #TG1 e’ praticamente monotematico. Ma possibile che non esista un compromesso fra informazione lassista e informazi… - maximone816 : RT @pdnetwork: Lidia Menapace, partigiana, femminista, ex senatrice, è ricoverata in gravi condizioni per #COVID. 'Cosa ho imparato dalla… -