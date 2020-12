Covid, nuovo picco di morti in Germania: 487 in 24 ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore il numero di morti in Germania a causa del coronavirus è stato di 487. Mai erano stati così tanti in un giorno, il precedente picco era stato fatto segnare venerdì scorso con 426. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore il numero diina causa del coronavirus è stato di 487. Mai erano stati così tanti in un giorno, il precedenteera stato fatto segnare venerdì scorso con 426. ...

NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - La7tv : #lariachetira Covid, Nino #Cartabellotta (GIMBE): 'Le scene di ieri ci hanno fatto capire che gli italiani hanno bi… - repubblica : Vaccino anti-Covid, il parere del Comitato bioetico: 'No all'obbligo, se non per brevi periodi o per evitare nuovo… - civitas_europea : Disastro del Governo Conte e degli illumina(n)ti governi regionali. Di nuovo primi ???? ?? ???? #COVID - marcoluci1 : RT @Tg1Raiofficial: Il Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm anti-#Covid, in vista del periodo natalizio. 'Il nostro Paese mette tutto il suo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Coronavirus, ultime notizie: nel nuovo Dpcm di Natale città blindate, a gennaio prime dosi di vaccino Fanpage.it Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e Capodanno

Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione.

Notebook più costosi nel 2021? Colpa di vaccini, spedizioni aeree e scarsità di componenti

I produttori di notebook vedono nella distribuzione dei vaccini per il COVID-19 un possibile problema che farà lievitare i costi e di conseguenza il prezzo dei prodotti finali. L'arrivo dei vaccini an ...

Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione.I produttori di notebook vedono nella distribuzione dei vaccini per il COVID-19 un possibile problema che farà lievitare i costi e di conseguenza il prezzo dei prodotti finali. L'arrivo dei vaccini an ...