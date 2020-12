Covid, marito e moglie entrambi medici muoiono a 7 giorni di distanza a Melito (Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Covid, ancora un lutto a Melito: dopo il dottor Cosimo Russo, scomparso sette giorni fa, oggi si è spenta anche la moglie, Paola De Masi, medico anestesista. Nella città dell’hinterland partenopeo il contagio continua a preoccupare: settimana scorsa superati i mille casi attivi. A morire, pochi giorni prima, anche il sindaco Antonio Amente. Ancora un lutto causato dal Covid a Melito di Napoli: dopo il decesso avvenuto sette giorni fa di Cosimo Russo, 73 anni, medico molto conosciuto in città, oggi si è spenta anche la moglie Paola De Masi, medico anestesista di sessant’anni. La donna era stata in servizio per molti anni presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, così come il ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ., ancora un lutto a: dopo il dottor Cosimo Russo, scomparso settefa, oggi si è spenta anche la, Paola De Masi, medico anestesista. Nella città dell’hinterland partenopeo il contagio continua a preoccupare: settimana scorsa superati i mille casi attivi. A morire, pochiprima, anche il sindaco Antonio Amente. Ancora un lutto causato daldi Napoli: dopo il decesso avvenuto settefa di Cosimo Russo, 73 anni, medico molto conosciuto in città, oggi si è spenta anche laPaola De Masi, medico anestesista di sessant’anni. La donna era stata in servizio per molti anni presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, così come il ...

