Covid | lo psichiatra | “Oltre il 50% degli italiani dorme e sogna peggio”

ROMA – "Con l'arrivo della pandemia, una inimmaginabile esperienza di trauma collettivo, pervasivo e permanente, più della metà della popolazione italiana, e non solo, ha avuto una ridotta qualità del sonno e dei sogni". Non usa mezze misure Antonino Minervino, presidente della Società italiana di medicina psicosomatica (Simp), direttore dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze presso l'Asst di Cremona e docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per descrivere il peggioramento del sonno e della vita onirica della popolazione italiana da inizio pandemia. Il dato emerge da numerosi studi condotti da diverse università italiane e gruppi di ricerca dall'inizio della pandemia.

