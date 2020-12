Covid, l’Agenzia Europea per i Medicinali: “Valuteremo vaccini in base a sicurezza e efficacia” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) BRUXELLES – “Siamo consapevoli dell’enorme responsabilità che abbiamo e pertanto volevo garantirvi che le nostre valutazioni si baseranno soltanto sulla sicurezza, sulla qualità e sull’efficacia del vaccino“. Così Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) durante la videoconferenza dei ministri della Salute dell’Unione europea. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) BRUXELLES – “Siamo consapevoli dell’enorme responsabilità che abbiamo e pertanto volevo garantirvi che le nostre valutazioni si baseranno soltanto sulla sicurezza, sulla qualità e sull’efficacia del vaccino“. Così Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) durante la videoconferenza dei ministri della Salute dell’Unione europea.

