Covid | la Gran Bretagna approva il vaccino Pfizer Sarà distribuito dalla prossima settimana

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lahato, come primo Paese al mondo, l’uso delcontro il coronavirus. Lo rende noto la Bbc, spiegando che l’ok è arrivato dall’agenzia britannica Mhra, secondo il quale il, efficace al 95 per cento,. Entro pochi giorni, quindi, saranno vaccinate le persone considerate maggiormente a rischio e che quindi hanno la priorità., 40 milioni di dosi nel Regno Unito Laha già ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone, dato che sono necessarie due iniezioni ciascuna. «L’aiuto sta arrivando. Il ...

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Gran Bretagna ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media ...