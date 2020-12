Covid, Ippolito (Spallanzani) sbotta: “Troppi esperti si fanno pagare per andare in tv” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dice – Una voce fuori dal “coro” del Covid quella del direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito: “Vorrei chiedere ai media di fare una pausa di riflessione e far parlare meno di Covid-19, perché continuano a parlare persone che lo fanno senza avere cervello sufficiente o perché sono prezzolati”. Ippolito (Spallanzani): “Troppi prezzolati in tv” Dura la denuncia del direttore dello Spallanzani, che intervenuto a Timeline su Sky Tg 24 spara a zero su molti “esperti”: “C’è gente infatti che si fa pagare per andare in televisione, così come c’è chi si raccomanda ai giornalisti pur di andarci o gente i cui uffici stampa chiedono uno spazio tv al giornalista amico”. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dice – Una voce fuori dal “coro” delquella del direttore delloGiuseppe: “Vorrei chiedere ai media di fare una pausa di riflessione e far parlare meno di-19, perché continuano a parlare persone che losenza avere cervello sufficiente o perché sono prezzolati”.):prezzolati in tv” Dura la denuncia del direttore dello, che intervenuto a Timeline su Sky Tg 24 spara a zero su molti “”: “C’è gente infatti che si faperin televisione, così come c’è chi si raccomanda ai giornalisti pur di andarci o gente i cui uffici stampa chiedono uno spazio tv al giornalista amico”. La ...

