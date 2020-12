Covid, in Giappone vaccino sarà gratuito per tutti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Giappone fornirà gratuitamente i vaccini anti-coronavirus ai suoi 126 milioni di abitanti in base a un disegno di legge varato mentre il Paese si trova ad affrontare un aumento delle infezioni. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilfornirà gratuitamente i vaccini anti-coronavirus ai suoi 126 milioni di abitanti in base a un disegno di legge varato mentre il Paese si trova ad affrontare un aumento delle infezioni. Il ...

Giappone: coronavirus, Dieta approva disegno di legge per vaccinazioni gratuite

La Dieta - il parlamento bicamerale del Giappone - ha approvato oggi il disegno di legge che prevede la somministrazione gratuita su ...

La Dieta - il parlamento bicamerale del Giappone - ha approvato oggi il disegno di legge che prevede la somministrazione gratuita su ...