Covid, il «piano ghiaccio» è pronto Ultrafrigo per 223 mila vaccini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest hanno dato la disponibilità. Celle occupate al «Papa Giovanni», che ne acquisterà di nuove. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest hanno dato la disponibilità. Celle occupate al «Papa Giovanni», che ne acquisterà di nuove.

