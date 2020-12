Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 2 dicembre, che sale di 20.709 casi e 684 morti. Coronavirus, bilancio del 2 dicembre: 20.709 nuovi casi e 684 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 2 dicembre, che sale di 20.709 casi e 684 morti. Coronavirus, bilancio del 2 dicembre: 20.709 nuovi casi e 684 morti in più su Notizie.it.

SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - La7tv : #lariachetira Covid, Nino #Cartabellotta (GIMBE): 'Le scene di ieri ci hanno fatto capire che gli italiani hanno bi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @sara_moretto: Il ministro della Salute sta aggiornando la Camera sui dati dell’epidemia #Covid-19. È in corso il confronto per il nuovo… - antondepierro : RT @antondepierro: Revocata la #zonarossa e di nuovo #assembramenti a #Milano e #Torino.Queste capre imbecilli,da tenere in gabbia,provoche… -