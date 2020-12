Covid, i congiunti da due regioni gialle possono vedersi prima del 20 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi“. Così il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. GENITORE SOLO FUORI REGIONE? DAL 20 AUTOCERTIFICAZIONE Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi“. Così il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. GENITORE SOLO FUORI REGIONE? DAL 20 AUTOCERTIFICAZIONE

botero1960 : @StevLova Tra l'altro se ci si aspetta che gli altri rispettino le misure di contrasto al covid non bisognerebbe la… - midnightsilvia : RT @Cambiacasacca: Una nota di merito al primario di Pisa che autorizza i congiunti alle visite dei malati Covid. Il covid non é la peste n… - taltos_mxp_yyz : @bbbbaires Noi festeggiamo con video chiamata e i nostri congiunti vivono nello stesso palazzo, cosa non capite che… - OyasumiKillua : RT @EugenioGiani: Penso a fidanzati, conviventi, coloro che coltivano relazioni importanti: non possono essere condizionati a lungo dalla p… - MariaLuciaRocco : RT @EugenioGiani: Penso a fidanzati, conviventi, coloro che coltivano relazioni importanti: non possono essere condizionati a lungo dalla p… -

"In Umbria il Covid non ferma il cancro". Questo l'appello congiunto delle associazioni di pazienti oncologici che, mercoledì 2 dicembre, hanno redatto una lettera aperta ...

La livella forzosa del lockdown e il rifiuto sdegnoso del Mes

Il governo dovrà rispondere per averci trattato da cittadini diseguali e per averci negato la generosa offerta europea ...

