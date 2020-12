Covid | è allarme gel igienizzanti | c’è chi li beve

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Glia base di alcol contengono il 60-95% di alcol etilico (etanolo) o il 70-95% di alcol isopropilico e possono presentarsi sotto forma di gel, liquido o schiuma. Un’indagine condotta da Georgia Richards, dell’Università di Oxford, e pubblicata sulla rivista BMJ Evidence Based Medicine evidenzia come gli, usati per sanificare le mani e prevenire il rischio di contagio da, possono uccidere se ingeriti. L’analisi riporta un aumento esponenziale di casi di avvelenamento con questi prodotti. In Gran Bretagna, secondo quanto riportato dal National Poisons Information Service (NPIS), i casi di avvelenamento legati a questi prodotti sono aumentati del 61% tra il 2019 e il 2020, passando da 155 (tra 1° gennaio e il 16 settembre del 2019) a 398 nello stesso periodo del 2020. I casi non riguardano ...