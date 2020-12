Covid | da ieri 20 709 nuovi contagi e 684 vittime Meglio le rianimazioni e sempre più i guariti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti ben 207.143 tamponi e, fortunatamente, sono stati 20.709positivi (non ‘malati’), decisamente in continuo calo. Così, il report quotidiano illustrato dal ministero della Salute, informa che, ad oggi, dall’inizio dell’emergenza in Italia gli attualmente positivi sono complessivamente 761.230 Anche oggi come, la Lombardia è tornata ad essere la regione maggiormente colpita daicasi (3.425), seguita poi dal Veneto (2.782), quindi dalla Campania (1.842) e, a seguire, dal Lazio (1.791), Puglia (1.668), Emilia Romagna (1.569) e Piemonte (1.568). Riguardo al numero delleregistrate dall’inizio dell’emergenza, comprese le 684 censite da, attualmente sono ben 57.045, i decessi contati dall’avvento della pandemia. Continua a ...