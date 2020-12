Covid: con Barkyn il veterinario opera da remoto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Monitorare da remoto la salute del proprio cane, limitando uscite e contatti non necessari, oggi è possibile: oltre 50.000 le famiglie che hanno aderito al veterinario online In Italia circa il 45% dei proprietari di animali domestici si reca dal veterinario più di due volte l’anno, mentre le famiglie italiane a possedere un cane sono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Monitorare dala salute del proprio cane, limitando uscite e contatti non necessari, oggi è possibile: oltre 50.000 le famiglie che hanno aderito alonline In Italia circa il 45% dei proprietari di animali domestici si reca dalpiù di due volte l’anno, mentre le famiglie italiane a possedere un cane sono… L'articolo Corriere Nazionale.

caritas_milano : Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salu… - OfficialASRoma : Paolo non poteva affrontare un ricovero da solo. Suo nipote Matteo lo ha accompagnato nella lotta contro il Covid-1… - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' - SamaRosa70 : RT @doluccia16: Comunque, in Calabria, i casi di covid sono aumentati e non diminuiti. Quindi, 1) la zona rossa non è servita ad una beata… - doluccia16 : Comunque, in Calabria, i casi di covid sono aumentati e non diminuiti. Quindi, 1) la zona rossa non è servita ad u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid con Bollettino Covid in Lombardia: più di 10 morti l'ora. In un giorno 249 vittime IL GIORNO andreoni covid morti

'Meglio non abbassare la guardia: le libertà che ci siamo prese ad agosto ci sono costate 5 mila morti degli ultimi mesi'. Lo ha affermato Massimo Andreoni , direttore scientific ...

Vo' piange la quarta vittima del contagio il veterinario Ambrosi non ha resistito

IL LUTTOVO' Adriano, Renato, Andreina e adesso anche Vanni. Il Coronavirus non molla Vo'. La prima zona rossa del Veneto piange la sua quarta vittima, a quasi nove mesi dalla scoperta del focolaio e..

'Meglio non abbassare la guardia: le libertà che ci siamo prese ad agosto ci sono costate 5 mila morti degli ultimi mesi'. Lo ha affermato Massimo Andreoni , direttore scientific ...IL LUTTOVO' Adriano, Renato, Andreina e adesso anche Vanni. Il Coronavirus non molla Vo'. La prima zona rossa del Veneto piange la sua quarta vittima, a quasi nove mesi dalla scoperta del focolaio e..