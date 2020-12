Covid, chi sono i long-haulers: infettati non ospedalizzati che non riescono a guarire. Le ipotesi per migliorare le loro condizioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La pandemia da Covid sta generando anche un’altra categoria di pazienti, quelli che vengono chiamati long-haulers, ovvero coloro che dopo 8 o 9 mesi dall’infezione iniziale (spesso lieve o moderata, in poche parole in ospedale non sono mai stati ricoverati e l’hanno superata a casa) non riescono ancora a guarire. “È importante comprendere che in questa definizione “non” rientrano coloro che sono stati dimessi dopo settimane o mesi di rianimazione e che hanno avuto danni in vari organi dal cytokine storm del Covid”, precisa Alessandro Santin, responsabile del team di ricerca dello Smilow Cancer Center e direttore del dipartimento di oncologia di Yale School of Medicine. Non è comune sentir parlare della sindrome dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La pandemia dasta generando anche un’altra categoria di pazienti, quelli che vengono chiamati, ovvero coche dopo 8 o 9 mesi dall’infezione iniziale (spesso lieve o moderata, in poche parole in ospedale nonmai stati ricoverati e l’hanno superata a casa) nonancora a. “È importante comprendere che in questa definizione “non” rientrano cochestati dimessi dopo settimane o mesi di rianimazione e che hanno avuto danni in vari organi dal cytokine storm del”, precisa Alessandro Santin, responsabile del team di ricerca dello Smilow Cancer Center e direttore del dipartimento di oncologia di Yale School of Medicine. Non è comune sentir parlare della sindrome dei ...

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - fattoquotidiano : Luca Rigato, l’appuntato di Ferrara morto per Covid a 55 anni. I colleghi: “Ha dedicato la sua vita a chi era in di… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa e ha voglia di ascoltarla, ecco la mia spiegazione dei test diagnostici per COVID-19 ieri sera a… - fattoquotidiano : Covid, chi sono i long-haulers: infettati non ospedalizzati che non riescono a guarire. Le ipotesi per migliorare l… - Felix71697428 : RT @Felix71697428: Ogni tanto serve rinfrescare la memoria! Con la storia del #covid h24 in tv e sui giornali, sperano che chi li ha votati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chi Covid, ecco chi può essere curato dal medico a casa: le linee guida del Ministero della Salute Il Messaggero Covid, il mercato settimanale resiste alla crisi

Viaggio tra gli ambulanti: "Siamo al 70-80 per cento della normale operatività, lavoriamo all’aria aperta quindi siamo privilegiati" ...

Chi è stato il giocatore più “freddo” nel 2020?

E di buona parte del 2019 in realtà. Dominano i big 3: in ordine Djokovic, Nadal e Federer. Fuori dal podio Thiem. Caruso forte nei set decisivi ...

Viaggio tra gli ambulanti: "Siamo al 70-80 per cento della normale operatività, lavoriamo all’aria aperta quindi siamo privilegiati" ...E di buona parte del 2019 in realtà. Dominano i big 3: in ordine Djokovic, Nadal e Federer. Fuori dal podio Thiem. Caruso forte nei set decisivi ...