Covid | bollettino Italia oggi 2 dicembre | 20 709 contagi e 684 morti Rapporto positivi-tamponi giù al 10%

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Coronavirus, ildi, mercoledì 22020. Si registrano20.709, in risalita rispetto ai 19.350 di ieri. Isono stati 684. È scesa al...

SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino del 2 dicembre: +230 rispetto a ieri, 80 i nuovi contagi nel Cosentino -… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ++Covid Lombardia, 3.425 contagi e 175 morti: il bollettino++ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020. Sono 20.709 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.641.610 casi dall'inizio dell'epidemia. In ...Coronavirus Lombardia, il bollettino di oggi 2 dicembre: sono 3.425 i nuovi positivi registrati oggi. Ieri l’aumento era stato di +4.048 (lunedì 30 novembre, invece, +1.929). Secondo quanto riportato ...