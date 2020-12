Covid, attesa per il nuovo Dpcm sul Natale: le ultime novità sulle misure (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Possibile il blocco degli spostamenti tra comuni a Natale e Santo Stefano, anche per i ricongiungimenti tra parenti. Stop ai viaggi verso le seconde case e alle crociere. Forse aperti a pranzo i ristoranti delle zone gialle il 25, il 26 e il 1° gennaio. Ecco le ultime indiscrezioni sul Dpcm di dicembre Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Possibile il blocco degli spostamenti tra comuni ae Santo Stefano, anche per i ricongiungimenti tra parenti. Stop ai viaggi verso le seconde case e alle crociere. Forse aperti a pranzo i ristoranti delle zone gialle il 25, il 26 e il 1° gennaio. Ecco leindiscrezioni suldi dicembre

Tg3web : Arriva in Cassazione il processo per la strage di Viareggio del 2009. La sentenza è attesa per venerdì. I parenti d… - Corriere : Veronica Stile, avvocatessa e in attesa del secondo figlio, morta a 33 anni per Covid - AntonioIanni12 : RT @SkyTG24: Covid, attesa per il nuovo Dpcm sul Natale: le ultime novità sulle misure - SkyTG24 : Covid, attesa per il nuovo Dpcm sul Natale: le ultime novità sulle misure - immediatonet : ?? A #Manfredonia oltre 570 persone positive al #Covid, a #SanSevero 458 (con 127 in attesa di tampone). I dati del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attesa HTTP/1.1 Server Too Busy