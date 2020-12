Covid, Aldo Montano, la moglie incinta Olga Plachina e la figlia Olimpia positivi: «Acciaccati forte!» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anche Aldo Montano è positivo al Covid. Aldo Montano è risultato postivi al coronavirus e con lui la famiglia, composta dalla moglie Olga Plachina, attualmente incinta, e la figlia Olympia. E’ stato lo stesso Aldo Montano a comunicare la notizia all’Ansa, spiegando appunto il contagio di famiglia e sottolineando che tutti e tre sono chiusi in casa in isolamento da ieri. La malattia purtroppo è accompagnata da sintomi come “tosse, febbre e dolori ovunque” e come Montano ha confidato “Siamo Acciaccati forte”. Montano, campione alle Olimpiadi di Atene 2004 nella sciabola, è naturalmente preoccupato anche per via della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ancheè positivo alè risultato postivi al coronavirus e con lui la famiglia, composta dalla, attualmente, e laOlympia. E’ stato lo stessoa comunicare la notizia all’Ansa, spiegando appunto il contagio di famiglia e sottolineando che tutti e tre sono chiusi in casa in isolamento da ieri. La malattia purtroppo è accompagnata da sintomi come “tosse, febbre e dolori ovunque” e comeha confidato “Siamoforte”., campione alledi di Atene 2004 nella sciabola, è naturalmente preoccupato anche per via della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Aldo Covid, morto Aldo Moser, capostipite di una dinastia di fuoriclasse del ciclismo Corriere della Sera Addio ad Aldo Moser, il 'piccolo Coppi'

TRENTO - "A zio Aldo dovete chiedere, a lui. Che ha corso con Fausto Coppi ". Per i ricordi, Francesco Moser ha sempre chiamato in causa Aldo, il fratello maggiore, il "piccolo Coppi". Amico di questa ...

Bar, ristoranti, palestre e piscine, in arrivo dalla Regione 31 milioni di ristori

(News Rimini) Ne parlano anche altre testate Dieci erano già stati stanziati da viale Aldo Moro, altri 21,266 sono stati assegnati ... dovuto limitare l’attività a causa delle misure anti-Covid vale ...

