Covid | a Pisa i familiari possono far visita ai loro parenti in terapia intensiva | ' Per umanizzare le cure'

A Pisa, e precisamente all'ospedale Cisanello, i familiari dei pazienti Covid possono far visita ai loro parenti in terapia intensiva. Una decisione presa dal primario del reparto di Rianimazione

In realtà, anche il bilancio 2020 è stato condizionato pesantemente dall’emergenza Coronavirus. Già nel luglio scorso siamo ... abbiamo la responsabilità di far quadrare i conti del Comune di Pisa che ...

Coronavirus, la situazione in Valle

Sono in tutto 7 i nuovi casi di coronavirus in Valle del Serchio di cui 2 nel comune di Barga, 3 a Borgo a Mozzano e 2 a Castelnuovo. Nella Piana sono ...

