Covid-19, oltre 202 milioni di dosi per vaccinare gli italiani. Il piano in 8 punti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato le linee guida del piano strategico sui vaccini Covid, elaborato dal ministero della salute, dal Commissario straordinario per l'emergenza, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Un piano diviso in 8 punti (definiti 'assi' dal ministro), "imponente, senza precedenti", per vaccinare 'potenzialmente tutti gli italiani" con oltre 202 milioni di dosi disponibili, dei diversi vaccini che l`Italia ha opzionato. Una campagna di vaccinazione che è una 'sfida nazionale', e che secondo il ministro è l`unica vera strada per uscire dalla crisi pandemica. La priorità è disporre di ...

