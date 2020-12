Covid-19, Aldo Montano positiva con l’intera famiglia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid-19, brutte notizie per Aldo Montano: sono risultato positivi tutti in famiglia. Ovvero anche la moglie incinta e la sua bambina di tre anni. Parla l’atleta: “Ecco come stiamo”. Il Covid-19 irrompe anche a casa Montano, il campione olimpico di scherma. Aldo, l’eroe ad Atene 2004, è infatti risultato positivo al coronavirus. E con lui, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)-19, brutte notizie per: sono risultato positivi tutti in famiglia. Ovvero anche la moglie incinta e la sua bambina di tre anni. Parla l’atleta: “Ecco come stiamo”. Il-19 irrompe anche a casa, il campione olimpico di scherma., l’eroe ad Atene 2004, è infatti risultato positivo al coronavirus. E con lui, L'articolo proviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovr… - Corriere : Covid, morto Aldo Moser, capostipite di una dinastia di fuoriclasse del ciclismo - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ciclismo: morto per Covid Aldo Moser, fratello di Francesco - MaggioreSimona : RT @SkyTG24: Ciclismo: morto per Covid Aldo Moser, fratello di Francesco - PencoG : RT @Corriere: Covid, morto Aldo Moser, capostipite di una dinastia di fuoriclasse del ciclismo -