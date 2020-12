Così l’Alleanza può affrontare il futuro. Dassù racconta il rapporto Nato2030 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra tecnologie emergenti, fronte sud e assertività russa, “la principale nuova sfida per la Nato si chiama Cina”. Parola di Marta Dassù, senior director per gli Affari europei dell’Aspen Institute, direttore di Aspenia, tra i dieci esperti del Gruppo di riflessione a cui il segretario generale Jens Stoltenberg ha affidato la realizzazione del rapporto Nato2030, presentato ieri ai ministri degli Esteri dell’Alleanza. A Formiche.net racconta il lavoro di oltre sette mesi, le minacce individuae, i trend futuri e le differenze di vedute su alcune questioni più delicate. A unire tutti è stata la convinzione che “l’Alleanza euro-atlantica avrà un ruolo ancora più rilevante in futuro se manterrà la propria coesione interna e diventerà il foro principale di discussione sulle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra tecnologie emergenti, fronte sud e assertività russa, “la principale nuova sfida per la Nato si chiama Cina”. Parola di Marta, senior director per gli Affari europei dell’Aspen Institute, direttore di Aspenia, tra i dieci esperti del Gruppo di riflessione a cui il segretario generale Jens Stoltenberg ha affidato la realizzazione del, presentato ieri ai ministri degli Esteri del. A Formiche.netil lavoro di oltre sette mesi, le minacce individuae, i trend futuri e le differenze di vedute su alcune questioni più delicate. A unire tutti è stata la convinzione che “euro-atlantica avrà un ruolo ancora più rilevante inse manterrà la propria coesione interna e diventerà il foro principale di discussione sulle ...

AndreaChiappett : RT @formichenews: Così l’Alleanza può affrontare il futuro. Marta Dassù (@martadassu) racconta il rapporto #NATO2030 ?? L'intervista di @… - FabrizioAnselmo : RT @formichenews: Così l’Alleanza può affrontare il futuro. Marta Dassù (@martadassu) racconta il rapporto #NATO2030 ?? L'intervista di @… - formichenews : Così l’Alleanza può affrontare il futuro. Marta Dassù (@martadassu) racconta il rapporto #NATO2030 ?? L'intervist… - apvlia : A me sembra che tutti e 3 non possano vedere Giulia e allora ditelo e fine così figlia mia va a fare l'alleanza del… - mrblonde93 : @FPaffy I 5stelle sono pagliacci, mi pare evidente. Però io non voterò più il pd se l’alleanza con il 5stelle sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’Alleanza HTTP/1.1 Server Too Busy