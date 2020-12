Così i militari distribuiranno il vaccino. Il piano della Difesa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “La Difesa fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità competenti”. Così il ministro Lorenzo Guerini ha introdotto il piano di palazzo Baracchini per il contributo nella distribuzione dei vaccini anti Covid-19. È solo l’ultimo impegno, in ordine di tempo, delle Forze armate dall’inizio dell’emergenza da coronavirus, tra strutture campali, trasporti in biocontenimento e team inter-forze per i tamponi su tutto il territorio nazionale. IL PUNTO DI GUERINI “Uno speciale gruppo di pianificazione, denominato Joint Operations Planning Group, sta finalizzando l’organizzazione del contributo della Difesa alla distribuzione dei vaccini alla popolazione italiana, sulla base delle necessità individuate dagli enti responsabili del piano complessivo”, ha spiegato Guerini. Palazzo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Lafornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità competenti”.il ministro Lorenzo Guerini ha introdotto ildi palazzo Baracchini per il contributo nella distribuzione dei vaccini anti Covid-19. È solo l’ultimo impegno, in ordine di tempo, delle Forze armate dall’inizio dell’emergenza da coronavirus, tra strutture campali, trasporti in biocontenimento e team inter-forze per i tamponi su tutto il territorio nazionale. IL PUNTO DI GUERINI “Uno speciale gruppo di pianificazione, denominato Joint Operations Planning Group, sta finalizzando l’organizzazione del contributoalla distribuzione dei vaccini alla popolazione italiana, sulla base delle necessità individuate dagli enti responsabili delcomplessivo”, ha spiegato Guerini. Palazzo ...

