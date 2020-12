“Cosa voglio da Maria De Filippi”. Arisa, viene fuori il vero rapporto tra loro. E Maria saprà cosa fare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quest’anno la cantante Arisa ha iniziato una nuova avventura professionale, infatti è diventata insegnante di canto ad ‘Amici 20’, in sostituzione del collega Stash. Nelle scorse ore si è lasciata andare a molte considerazioni in un’intervista al magazine ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Ha svelato innanzitutto un retroscena molto interessante e mai rivelato prima d’ora, ovvero che aveva provato ad entrare nella scuola senza ottenere il banco. Ci provò un paio di volte, ma fu sempre scartata. Nonostante questi rifiuti, è andata avanti per la sua strada conquistando comunque risultati stellari dal punto di vista musicale. Sul cast fallito ha affermato: “Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”. Poi i complimenti al talent show: “Per me è un regno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quest’anno la cantanteha iniziato una nuova avventura professionale, infatti è diventata insegnante di canto ad ‘Amici 20’, in sostituzione del collega Stash. Nelle scorse ore si è lasciata andare a molte considerazioni in un’intervista al magazine ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Ha svelato innanzitutto un retroscena molto interessante e mai rivelato prima d’ora, ovche aveva provato ad entrare nella scuola senza ottenere il banco. Ci provò un paio di volte, ma fu sempre scartata. Nonostante questi rifiuti, è andata avanti per la sua strada conquistando comunque risultati stellari dal punto di vista musicale. Sul cast fallito ha affermato: “Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”. Poi i complimenti al talent show: “Per me è un regno ...

