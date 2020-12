Cosa insegna il caso della nave militare iraniana made in Italy. Parla Brodsky (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sul caso della nave-traghetto costruita in Italia (con ombre cinesi) nel 1992 che sarebbe diventato una nave da guerra dei Pasdaran iraniani (Irgc) armata con droni, elicotteri e missili da crociera si sono accesi anche i riflettori degli Stati Uniti. PROPAGANDA (ANCHE) INTERNA La presentazione da parte dei Pasdaran della nave da guerra Shahid Roudaki ha elementi di propaganda nazionali e internazionali, spiega a Formiche.net Jason Brodsky, policy director dell’United Against Nuclear Iran (Uani), organizzazione no-profit e bipartisan (il ceo è l’ex ambasciatore di rito repubblicano Mark Wallace mentre il presidente è l’ex senatore democratico Joe Lieberman) che si batte affinché Teheran non raggiunga l’arma atomica. A livello internazionale l’intento evidente è quello ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sul-traghetto costruita in Italia (con ombre cinesi) nel 1992 che sarebbe diventato unada guerra dei Pasdaran iraniani (Irgc) armata con droni, elicotteri e missili da crociera si sono accesi anche i riflettori degli Stati Uniti. PROPAGANDA (ANCHE) INTERNA La presentazione da parte dei Pasdaranda guerra Shahid Roudaki ha elementi di propaganda nazionali e internazionali, spiega a Formiche.net Jason, policy director dell’United Against Nuclear Iran (Uani), organizzazione no-profit e bipartisan (il ceo è l’ex ambasciatore di rito repubblicano Mark Wallace mentre il presidente è l’ex senatore democratico Joe Lieberman) che si batte affinché Teheran non raggiunga l’arma atomica. A livello internazionale l’intento evidente è quello ...

