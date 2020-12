Coronavirus, tutti i punti da chiarire nel piano vaccini del ministro Speranza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un vaccino «gratuito e non obbligatorio» quello annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. Dopo aver rassicurato sul calo della curva epidemica e, al tempo stesso, aver invitato alla massima precauzione durante il periodo natalizio che ci attende, il ministro ha affrontato anche il tema caldo del piano vaccinale. Comincerà a gennaio e avrà come obiettivo quello di raggiungere l’immunità di gregge. Il piano è pronto e lo scenario ideale è stato già configurato: il cuore della campagna vaccinale sarà tra la prossima primavera e l’estate, con la massima priorità riconosciuta ad operatori sanitari e anziani. Un programma che allineerebbe l’Italia con la tabella di marcia annunciata negli ultimi giorni anche da altri Paesi europei, primo fra tutti la Francia. Un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un vaccino «gratuito e non obbligatorio» quello annunciato daldella Salute Robertoal Senato. Dopo aver rassicurato sul calo della curva epidemica e, al tempo stesso, aver invitato alla massima precauzione durante il periodo natalizio che ci attende, ilha affrontato anche il tema caldo delvaccinale. Comincerà a gennaio e avrà come obiettivo quello di raggiungere l’immunità di gregge. Ilè pronto e lo scenario ideale è stato già configurato: il cuore della campagna vaccinale sarà tra la prossima primavera e l’estate, con la massima priorità riconosciuta ad operatori sanitari e anziani. Un programma che allineerebbe l’Italia con la tabella di marcia annunciata negli ultimi giorni anche da altri Paesi europei, primo frala Francia. Un ...

DPCgov : #Coronavirus #30novembre a Crotone si lavora senza sosta per allestire l’ospedale da campo in cui opererà Emergency… - MediasetTgcom24 : Covid, in Giappone vaccino sarà gratuito per tutti #coronavirus - ArticoloUnoRAI : RT @articoloUnoMDP: Vasco Errani: il vaccino dovrà essere gratuito per tutti in modo eguale in tutto il Paese. Chiarezza e trasparenza sono… - ArticoloUnoRAI : RT @articoloUnoMDP: Speranza: #vaccino gratuito per tutti gli italiani, ecco i tempi. Il video dell'intervento del ministro della Sanità al… - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, oggi in #Italia record di 38.740 guariti: scendono nuovi casi, diminuiscono i ricoveri. Tutti i DATI - -