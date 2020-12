Coronavirus | studio spiega perché è più infettivo

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Come mai l’attuale virus Sars-Cov-2 ha un poteremolto superiore al precedente Sars-Cov, apparso già nel 2002 ma che non aveva causato la drammatica situazione che stiamo vivendo? Secondo unopubblicato sulla rivista “ChemBioChem” per la Società Europea di Chimica, cui ha partecipato l’assegnista di ricerca della Scuola Normale di Pisa Sara Gómez, Impronta Unika.