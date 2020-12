Coronavirus, Speranza al Senato: «Vaccino gratuito per tutti. La distribuzione di massa tra primavera ed estate» – La diretta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Le mie ordinanze sono state adottate sulla base della classificazione delle Regioni. Sono state scelte dettate da valutazioni scientifiche ispirate al principio di precauzione e dalla nostra ferma volontà di tutelare la salute». Così il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto al Senato per spiegare le decisioni prese dal governo nell’ultimo mese e lo stato della curva epidemiologica in Italia. Speranza, sulla base dell’ultimo report dell’Iss, ha sottolineato che le misure adottate nelle ultime settimane hanno aiutato le Regioni «prima a frenare l’espansione del contagio e a ridurre in numero assoluto il numero quotidiano dei contagi». Mentre il governo si prepara a varare nuove misure per il periodo natalizio, Speranza ha dichiarato come «ogni ordinanza restrittiva comporta sacrifici di cui siamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Le mie ordinanze sono state adottate sulla base della classificazione delle Regioni. Sono state scelte dettate da valutazioni scientifiche ispirate al principio di precauzione e dalla nostra ferma volontà di tutelare la salute». Così il ministro della Salute Robertoè intervenuto alper spiegare le decisioni prese dal governo nell’ultimo mese e lo stato della curva epidemiologica in Italia., sulla base dell’ultimo report dell’Iss, ha sottolineato che le misure adottate nelle ultime settimane hanno aiutato le Regioni «prima a frenare l’espansione del contagio e a ridurre in numero assoluto il numero quotidiano dei contagi». Mentre il governo si prepara a varare nuove misure per il periodo natalizio,ha dichiarato come «ogni ordinanza restrittiva comporta sacrifici di cui siamo ...

