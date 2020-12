Coronavirus, Speranza al Senato: “A Natale limitazioni rafforzate. Non possiamo ripetere le leggerezze di quest’estate” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni, e il 25, il 26 e primo gennaio limitare anche gli spostamenti tra Comuni. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio. Per le feste le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo. Bisogna limitare il più possibile i contatti tra persone”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni, e il 25, il 26 e primo gennaio limitare anche gli spostamenti tra Comuni. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio. Per le feste lepreviste dovranno essereanche nel quadro di un coordinamento europeo. Bisogna limitare il più possibile i contatti tra persone”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto, parlando alsulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

