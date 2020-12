Coronavirus | Silli Cambiamo | ' 5 mln nuovi poveri | governo non perda tempo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Cinque milioni die aziende in difficolta'. Non si può perderedietro a nuove task force. Ilcoinvolga il Parlamento non c'è piu'da perdere, dobbiamo portare l'Italia fuori dalla crisi”. Lo ha dichiarato il deputato di! Giorgioal Tg2.